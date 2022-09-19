اتفرج- انت الان تتابع خبر نادين نجيم تلهب المتابعين بالقصير المثير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الهبت الفنانة اللبنانية نادين نجيم المتابعين، بصورة نشرتها عبر حسابها في انستغرام، أطلت فيها بإطلالة مميزة أثناء ترويجها للجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة".

ظهرت نادين نجيم في الصورة امام الصالون الذي يتم فيه تصوير العمل، بفستان نصف كم، قصير مكشوف الفخذين باللون الزهر المرقط، وكعب عال، وسدلت شعرها الطويل على ظهرها، وحاملة في يدها مروحة مكتوب عليها عبارة "قديرة"، وعلقت بالقول: "زهرة رجعت مين رح تفرم هالمرة؟".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة نادين نجيم، وأشادوا بجمالها وسحرها، معبرين عن حماسهم لمتابعة الجظء الثاني من صالون زهرة الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول.

وكانت الفنانة اللبنانية قد حمست الجمهور في وقت سابق للعمل، من خلال نشر صورة ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال، وسألت الجمهور: "مين متحمس للجزء الثاني؟"، ورد المتابعون الذين اكدوا انتظارهم المسلسل بفارغ الصبر، لمعرفة احداثه الجديدة.

ولمحت نجيم من خلال منشوراتها حول مسلسل صالون زهرة، أن أحداث الجزء الثاني ستحمل الكثير من التطورات الشيقة، لترفع سقف التحدي مع الجمهور وتزيد من حماسهم، وخاصة ان الجزء الأول تصدر الترند لفترة طويلة على مواقع التواصل في الوطن العربي.