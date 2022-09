اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي تعلن فوزها على رانيا يوسف بالأصفر اللي مش مداري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية مع، حيث ارتدت فستان من اللون الأصفر قصير للغاية كشف عن صدرها وأرجلها وجميع مناطق جسدها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار إعجاب كافة جمهورها.

وعلقت علي الصورة قائلة في مقوله بتقول Nobody feels for you but yourself. يعني لا احد يشعر تجاهك سوي نفسك أحيانًا لا تعرف عائلتك مقدار الصعوبات والضغط الذي تمر به في حياتك ومن هم في العمل لا يعرفون ظروف حياتك ومنزلك ومن حولك ان يفهموا حجم المسؤوليات الجديده والقديمة التي تعلو عليك الجميع لا يدركون ما تمر به كل ليله وما يدور بذهنك لذلك fight… take care of yourself عافر واعتني بنفسك جيدا مفيش حد حيحس بيك ولا يشيلك غير نفسك.