اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فستان فيفي عبده المكشوف يضعها في موقف محرج أثناء وصلة الرقص البلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من اللون البينك مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم بوصلة رقص بلدي ولكن الفستان كان يرتفع منها أثنائ رقصها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، معلقة :‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية بهاء سلطان الجديد

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.