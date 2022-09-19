اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة ارتباط عمر كمال بطليقة أحمد الفيشاوي: أحلي وأجدع بنت في الدنيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رجعت مرة أخرى قصة عمر كمال وندي الكامل من جديد، وبشكل خاص أن الأول وجه رسالة غامضة إلى طليقة أحمد الفيشاوي، وذلك جاء من خلال حسابه بسبب مرضها التي أعلنت عنه مؤخراً.

حقيقة ارتباط عمر كمال بطليقة أحمد الفيشاوي بعد رسالته لها

وإن هذه هي المرة الأولى اتي يظهر فيها عمر كمال مع ندي الكامل بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تدور حول ارتباطهما، وكثر النفي بين كلاً من الطرفين، وعبرت ندي لأول مرة عن حبها الشديد له وأنه يعتبر المطرب المفضل لها، وهذا ما اضطر عمر للرد عليها وتوجيه رسالة لها.