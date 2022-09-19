شاهد.. الراقصة جوهرة بهوت شورت وبادي أبيض.. جرأتها أثارت الجدل بين رواد السوشيال

اتفرج- انت الان تتابع اتفرج .. الراقصة جوهرة بهوت شورت وبادي أبيض.. جرأتها أثارت الجدل بين رواد السوشيال

الراقصة جوهرة بهوت شورت وبادي أبيض تثير الجدل

وظهرت الراقصة جوهرة بشكل ملفت للأنظار وبإطلالة جريئة وجذابة، وذلك لأنها ارتدت شورت أبيض مع تي شيرت بنفس اللون وأكمام طويلة ولا يحمل أي تصميم أو تطريزات، وحصلت الصور على إعجاب الجميع مؤخراً.

وارتدت حذاء رياضي ومسطح باللون الأبيض ولم ترتدي اكسسوارات ومجوهرات، وحصلت على إعجاب كل متابعيها على انستجرام، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها البني الناعم منسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذاب ووضعت روج باللون الأحمر.

الرياض - احمد صلاح - صور الراقصة جوهرة بهوت شورت وبادي أبيض التي نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، أثارت حالة من الجدل الكبير بسبب جرأتها.