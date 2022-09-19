بالصور.. آيتن عامر تروج لأحدث أعمالها الفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 10:30 صباحاً - روجت الفنانة آيتن عامر لأحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت آيتن عامر بوستر الأغنية والتي تحمل أسم “طلعت شاطرة”، وعلقت كاتبة: “طلعت شاطرة قريبًا”.

ونشرت سابقا الفنانة آيتن عامر مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وتحديدا عبر خاصية الستورى، من كواليس أغنيتها “خطافة الرجالة”، والتى قدمتها بعد طلاقها من زوجها محمد عز العرب.

وعلقت آيتن عامر على الفيديو الجديد: “لما الموزع فجأة فى نص الليل يقرر يحط كورال فى الأغنية!!”.

نشر مدير التصوير عز العرب، طليق آيتن عامر، فيديو عبر “إنستجرام”، لمقطع أغنية تبدأ بـ "هي دي النهاية"، حيث وضع اسم ابنه يوسف وابنته تيتي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث ظهر أن هناك خلافا سيشتد بين الثنائي بسبب الأولاد.