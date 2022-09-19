هاجر الشرنوبي تكشف تفاصيل محاولة خطفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي عن تعرضها لمحاولة خطف من سائق سيارة تابعة لاحدى شركات النقل الذكي بالإسكندرية.

وكتبت هاجر الشرنوبي منشور عبر صفحتها تحذر من التعامل مع قائد السيارة والشركة :" وكتبت :" خلي بالكوا يا جماعة علشان كنت هتخطف، مش عارفه كان هيخطفني ولا هيقتلني بس شكله اه ".

وتابعت: «القصه كلها غني طلبت عربية من قدام البنك مشي بيا يادوب شارعين علي البحر في اسكندرية، ولقيته بيقول لي ان في سواق عدي من جمبه قاله إن العجلة اللي ورا داخل فيها مسمار، وطبعا لإني كنت ماسكه الموبايل ومش مركزه ما أخدتش بالي أصلا ، وكان مصمم انه ياخدني معاه يصلح العجله ، ومحاولات كتير اني أروح خمس دقايق بس يصلح العجله زي ما طلب، طبعا أنا رفضت لاني كنت مستعجله ، لو مكنتش مستعجله كان صعب عليا وروحت معاه لبتاع الكاوتش، فقال لي خلاص هاتي تليفونك اعملك تحويل للرحله وهفضل منتظر مع حضرتك لحد ما الرحله تتبدل».