فن ومشاهير

عمر متولي يطمئن الجمهور على الحاله الصحية للزعيم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 08:26 صباحاً - طمأن النجم عمر متولي نجل الفنان الراحل مصطفى متولي وإبن شقيقة عادل إمام، الجمهور على حالة الزعيم الصحية، عبر حسابه الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام عمر بنشر صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام، وعلق عليها قائلاً: «ربنا يخليك لينا».

وحصلت الصورة على آلاف الإعجابات فور نشرها، كما جاء عليها العديد من التعليقات الحميدة التي حملت جميعها الحب والدعاء للزعيم من قبل جمهوره الكبير بالصحة والعمر والسعادة وعدم الإنقطاع عن الأعمال والسعادة التي يصدرها لهم من خلال بسمته البهية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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