جمهور الإسكندرية يرفض إقامة حفل محمد رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 08:26 صباحاً - دشن مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقيمين في مدينة الإسكندرية هاشتاج لرفض إحياء الفنان محمد رمضان حفله القادم في المدينة، والمقرر إحيائه يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد هجوم محمد رمضان ببعض التصريحات على النجم القدير الراحل فريد شوقي، مؤكدين أنه سوف يهاجم سيد درويش في يوم من الأيام أيضاً، وأن مدينة الفنان الكبير سيد درويش، لا ترحب بإقامة به.

وكتب أهالي الإسكندرية تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد رفضهم التام لإقامة حفل رمضان في الإسكندرية، وقالوا إنه غير مرحب بهذا الحفل.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن استعداده لإقامة حفل غنائي في الإسكندرية يوم ٧ أكتوبر المقبل، وفور الإعلان بدأت معظم الصفحات الخاصة بمدينة الإسكندرية في تدشين هاشتاج تحت عنوان "غير مرحب بيك في الإسكندرية" لإعلان رفضهم التام لهذا الحفل والمطالبة بإلغائه.

وأرجع البعض السبب وراء هذه الحملة إلى أن مدينة الإسكندرية اشتهرت بالفن الراقي فهي شاهدة على ميلاد واحد من أفضل الفنانين والمطربين وهو سيد درويش ولا يجب أن تستقبل هذا الفن الذي يقدمه محمد رمضان قائلين: "بلد سيد درويش لا ترحب بفن محمد رمضان".

وتجاهل رمضان جميع البوستات والصفحات التي تتبنى الحملة ضد حفلته وبدأ بالترويج للحفل عن طريق صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأكد أنها ستكون حفلة مختلفة قائلا: "٧ أكتوبر ثقة في الله نجاح".