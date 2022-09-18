ننشر تفاصيل طلاق تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، وذلك بعدما حذفت جميع الصور التي تجمعهما من حسابها على انستجرام.

وكشفت مصادر مقربة أن تامر حسني قد انفصل عن زوجته بسمة بوسيل بالاتفاق بينهما منذ عدة أيام في هدوء تام وبعيدًا عن الأضواء، وحاليًا يعيش كل منهما في مكان مختلف وقررت بسمة بوسيل أخذ أطفالها معها، إلا أن الثنائي رفض الكشف عن حقيقة انفصالهما بشكل صريح.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي ثم يعودان مرة أخرى دون أن يفسرا الأسباب، حيث سبق وألغت بسمة بوسيل متابعة تامر حسني دون سبب واضح، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان فنانة مغربية تُدعى جليلة ارتباطها عبر مقطع فيديو لها على انستجرام ووضعت في خلفية الفيديو أغنية لتامر حسني مما أدى إلى انتشار العديد من الشائعات حول كونها سبب انفصال الثنائي.

ولكن نفى تامر حسني تلك الشائعات بصورة له مع زوجته بسمة، عبر انستجرام، ووجه لها رسالة قائلًا: زوجتي حبيبتي.

وعلى جانب آخر، حقق تامر حسني نجاحا كبيرا الفترة الماضية بفيلم بحبك بالتعاون مع الفنانة هنا الزاهد وفرح الزاهد وهدى المفتي، كما طرح عددا كبيرا من الأغاني ضمن ألبومه الجديد عشأنجي، من بينهم أغنية ليه طله، وأغنية تحمل اسم حبيتها يا ناس من فيلمه الجديد بحبك والتي تخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب".