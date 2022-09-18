تعرف على تصريحات الفنان فارس عن سبب إعتزاله الفن وعودته مجددًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - حل الفنان فارس ضيفًا على برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" ، تقديم الإعلامية ياسمين عز، متحدثًا عن سبب إعتزاله الفن وعودته مجددًا بأغنية “عصبي"، ويكشف خلال حواره عن بعض تفاصيل حياته الشخصية.

وكشف الفنان فارس سبب اعتزله الفن، مشيرا إلى أنه اتخذ هذا القرار؛ عندما شعر أن الفن يتعارض مع حياته الشخصية، ولكن اكتشف مؤخرا أن الفن لا يتعارض مع الحياة ولكنه يعمل على ارتقاء الحياة ولذلك قرر العودة للفن مرة أخري.

وأضاف أنه عندما يخطئ يعاقب نفسه بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه ترك الفن في عز نجوميته وشهرته التي وصل لها في ذلك الوقت.

قال المطرب فارس إن اغنية "يا ناسي وعدك" اعطاها له تامر علي ووقتها كان المطرب أحمد سعد قريبا منه وحينها كان يقوم بعمل ألبوم جديد له وفي هذا الوقت عرض عليه أغنية يا ناسي وعدك وقام أحمد سعد بغنائها.

واضاف أنه عندما كان يسجل في ألبوم جديد له كان الفنان عمرو دياب معه في نفس الاستديو ليقوم بتسجيل اغنية له بعده، وحينها تحدث معه وقال له إن هناك مطرب شاب سوف يعجب الملايين وكان يقصد حينها أحمد سعد ومن ثم فأخذ عمرو دياب واستمعوا لأغنية يا ناسي وعدك بصوت احمد سعد داخل الاستوديو.

كشف المطرب فارس أن هناك أشخاصا اتهموه بأنه تزوج من زوجته؛ من أجل أموالها، لأنها من عائلة غنية، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت، كان لديه الكثير من الأعمال الفنية، ولديه الكثير من المال ولا ينظر لأي أموال أخري.

وأضاف أنه عمل في أشياء أخرى غير الفن، مثل الأعمال الحرة حتى ينمي أمواله، موضحا أن الوسط الفني كان ارقي بكثير من الأوساط التي تعامل معها مؤخرا.

كشف المطرب فارس عن قيامه بتسجيل أغنية جديدة بعنوان "عصبي" وقام بغنائها داخل استديو البرنامج، مشيرا إلى أنه قام بتسجيل ٥ أغاني أخري للعودة للفن مرة أخري.

وأضاف أنه عندما يخطئ يعاقب نفسه بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه ترك الفن في عز نجوميته وشهرته التي وصل لها في ذلك الوقت.

قال المطرب فارس: إن الكلام الذي قاله عمرو مصطفى عن المطرب عمرو دياب غير لائق، مضيفا:"مكنش ينفعش يتقال كده على فنان كبير .. أنا بحب عمرو مصطفى، بس ما ينفعش يخبَّط في الناس كده".

وأضاف "فارس" أن الملحن عمرو مصطفى ملحن شاطر وموهوب، ولكنه كان يجد بعض الصعوبات في بداية عمله، مشيرا إلى أنه كان يقدم له المساعدات في البداية.