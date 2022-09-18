ميرهان حسين تتصدر ”التريند” بعد ما قامت بنشر صورها على شاطئ البحر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - تصدرت الفنانة ميريهان حسين التريند بعد تصريحاتها الجريئة، حول ظهورها بكثرة الفترة الأخيرة.

حيث قالت ميريهان: "تلقيت عروض زواج كثيرة للغاية بعدما قامت بنشر جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرا على شاطئ البحر".

وقالت ميرهان حسين خلال لقائها مع برنامج «عرب وود»، "إنها تفضل وقت الصيف وتستمتع بأوقاتها فيه وتحب البحر والتصوير كثيرا".

وأضافت ميرهان حسين قائلة "بحب استمتع بوقتي وأشارك الناس اللي بيحبوني معايا، الصور دي جبتلي عروض جواز كتير أوي".

الجدير بالذكر الفنانة ميريهان حسين انتهت من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «اتنين للإيجار»، وتعد أول تجرية لميرهان حسين في الغناء.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميريهان حسين من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «فيسبوك»، معلنًا فيها عن الإنتهاء من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي، الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم اتنين للإيجار.