انت الان تتابع خبر اتفرج .. منى زكي بفستان أسود أنيق أظهر جمالها.. وياسمين عبد العزيز قالتلها قمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منى زكي بنشر العديد من الصور من جلسة التصوير الجديدة قبل ظهوري في البرمج الشهير “سهرانين”، وحصلت على إعجاب الكثيرين لأنها ارتدت فستان الامع ذو الشكل المميز والرائع.

صور منى زكي بفستان أسود أنيق أظهر جمالها وتفاعل الفنانين معها

وظهرت الفنانة منى زكي بفستان أسود أنيبق ومميز، واعتمدت على تسريحة شعر كلاسيكية رائعة، واستعرضت فيه قوة ولمعان شعرها الأسود، وحصلت الصور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وتفاعلت معها النجمة ياسمين عبد العزيز قائلة “قمر يا حبيبتي”.