شقيق عادل إمام: ”الزعيم” بخير ويفكر في عمل فني جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:30 مساءً - طمأن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الجمهور المصري والعربي على صحة الزعيم.

وأكد المنتج عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي أن الزعيم عادل إمام يتعرض للكثير من الشائعات وبخاصة المتعلقة بصحته، مشيرًا إلى أنه بحالة جيدة وغير مصاب بالزهايمر على الإطلاق.

وأضاف في حديثه، أن أسرة الفنان عادل إمام اعتادت سماع تلك الشائعات ولكن لا نعرف ما الاستفادة من نشر معلومات خاطئة بالرغم من أن الحقيقة واضحة أمام الجميع.

وأشار إلى أن الزعيم يفكر حاليًا في عمل فني جديد له بإخراج نجله رامي إمام، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا العمل حتى الآن.