اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالصور.. نادية الجندي بفستان فوق الركبة.. رجعت للعشرين في أحدث جلسة تصوير والان مع التفاصيل

صور نادية الجندي بفستان فوق الركبة

وأطلت الفنانة نادية الجندي في الصور بإطلالة شبابية وترتدي فستان قصير ورشاقتها، وهو يدمج ألوان صيفية كثيرة مع بعضها البعض، ومعه حذاء رياضي أبيض ذو شكل مميز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفها وارتدت قبعة مصنوعة من القش ونظارة شمسية.

جلسة تصوير نادية الجندي وأما عن جلسة تصوير نادية الجندي جاءت بعدسة المصور محمود رؤوف الذي تتعاون معه بشكل مستمر في جميع جلسات التصوير، وعلقت على الجدل الذي أنتشر بعد نشر الصور، وقالت “موصليش انتقادات، لما الصور تعمل تريند يبقى دليل إعجاب”.

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نادية الجندي بمشاركة جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها ودعت بها فصل الصيف، وحصلت على إعجاب الكثير من المتابعين في كل مكان، ووضع الجميع العديد من التعليقات التي أعجبت بها كثيراً.