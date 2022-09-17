اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالصور.. انهيار أحمد شيبة في جنازة شقيقه.. حضرها كل الناس في القباري بالإسكندرية والان مع التفاصيل

صور انهيار أحمد شيبة في جنازة شقيقه

وقام أحمد شيبة بنشر صورة لشقيقة “محمود” من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلاً “توفي إلى رحمة الله تعالى أخويا محمود شيبة، وستُشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

عزاء أهالي القباري لأحمد شيبة في وفاة شقيقة وقدم أهالي منطقة القباري التعازي للفنان أحمد شيبه من خلال حضورهم صلاة الجنازة، وذلك لأنه يحرص على التواجد معهم بشكل مستمر في جميع المناسبات، ويشاركهم في كل المناسبات سواء حزن أو فرح.

رياض - احمد صلاح - ظهر انهيار أحمد شيبة في جنازة شقيقه أثناء أداء صلاة الجنازة في مسجد حسان الذي يقع بمنطقة القباري في الإسكندرية، وحضر الجنازة الفنان وأسرته وحشد كبير من المواطنين، وظهر على الجميع الحزن الشديد أثناء نقل الجثمان لمثواه الأخير بالقباري.