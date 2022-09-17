سبب دخول نور خالد النبوي مجال التمثيل.. تصريحات مفاجأة منه حول أحمد السقا

وتحدث نور خالد النبوي في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يبث على قناة سي بي سي الفضائية، قائلاً “خالد خدني فيلم أفريكانو في السينما، وشفت الأستاذ أحمد السقا وهو بينط من الشلال، ولما نط .. حصلي إحساس بالفرحة، ولما كان بيحب الأستاذة منى زكي حصلي برضوا فرحة.. حبيت ده وكنت مبسوط جداً، وكان نفسي أعمل كده، وأروح أنط من الشلال ده”.

وأضاف قائلاً “انا متيم بالسينما، وكنت بشوف 5 أفلام في اليوم لوحدي، وأتفرج على ندوات، وأفلام كبيرة ومهمة، والدي مستحيل يكلم لي حد عشان أمثل، وأنا لما بحب أخش التمثيل يبقى بمجهودي”.