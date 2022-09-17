اتفرج _ انت الان تتابع خبر السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ.. البالونة خنقته حلمي بكر يفجر مفاجآت كتيرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الملحن حلمي بكر بالكشف عن السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ، وهو الذي شغل بال الكثيرين في الساعات الأخيرة الماضية بعدما فجر مفاجآت كثيرة في أحد البرامج، ويريد الجميع متابعتها.
السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ يكشفها حلمي بكر
وظهر حلمي بكر في قناة الحدث الفضائية وأكد أنه تعاون من قبل عبد الحليم حافظ ولحن له حوالي 6 أغنيات، وأضاف “المرحلة اللي اتقابلنا فيها مرحلة المرض، وكان قاعد معايا في الفترة الأخيرة، وكلمني قبل ما يموت بـ 4 أيام وقالي جايلك أغنية جديدة”.
وكشف بكر أن وفاة عبد الحليم لم تكن بسبب البلهاريسيا كما هو منتشر، وقال “طبيب عبد الحليم حافظ حب يغوص بالمنظار والمنظار كان تخين في المعدة لمنع تنافر الأوردة فخدش وريد منهم فنزف، ورجع الدم من بقه، وحطله بلونة فخنقته البلونة ومات فيها، ده عمره، وفي معاده، لأنه لو كان عايش كان موته هيبقى انتحار”.