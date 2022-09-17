السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ.. البالونة خنقته حلمي بكر يفجر مفاجآت كتيرة

وظهر حلمي بكر في قناة الحدث الفضائية وأكد أنه تعاون من قبل عبد الحليم حافظ ولحن له حوالي 6 أغنيات، وأضاف “المرحلة اللي اتقابلنا فيها مرحلة المرض، وكان قاعد معايا في الفترة الأخيرة، وكلمني قبل ما يموت بـ 4 أيام وقالي جايلك أغنية جديدة”.

وكشف بكر أن وفاة عبد الحليم لم تكن بسبب البلهاريسيا كما هو منتشر، وقال “طبيب عبد الحليم حافظ حب يغوص بالمنظار والمنظار كان تخين في المعدة لمنع تنافر الأوردة فخدش وريد منهم فنزف، ورجع الدم من بقه، وحطله بلونة فخنقته البلونة ومات فيها، ده عمره، وفي معاده، لأنه لو كان عايش كان موته هيبقى انتحار”.