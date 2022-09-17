تعرف علي قصة الصراع بين ”ميريام فارس وفارس كرم”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - إتهامات وتراشق بالألفاظ بين اللبنانية ميريام فارس ومواطنها فارس كرم على صفحات السوشيال ميديا والسبب “بوستر”..حيث قال الأخير في مقابلة مع الإعلامي اللبناني إيلي باسيل: “أنا بحياتي ما ذميت حد، ولا قللت تهذيب مع حد، لكن أنا ما بلبس كفوف وإنسان طبيعي وعادي جدا، وفي النهاية في فعل وفي ردة فعل، وميريام فارس طلعتني من ثيابي بكل صراحة”.. فما السبب؟

ترجع القصة عندما فوجىء كرم ب”بوستر” حفل غنائي كان سيجمعه بميريام في السعودية، بسبب صغر حجم صورته بالإضافة لأن صورته تم تعديلها باستعمال الفوتوشوب، بالمقارنة بصورة ميريام وهذا على عكس إتفاقه مع اللجنة المنظمة.

وقال عنها: “هى إستفزتني قالت هيئة الترفيه عملت الصورة، وهما بيعرفوا مين أهم، وكيف لازم يعرضوا الصورة وعندما سألني مراسل أحد البرامج قلت ما بدي أرد عليها، نفسيتها محطمة، فطلعت في حفلة وقالت يا عيب الشوم عليه، ما بيعرف إني أنا جبته في الحفلة.. صرتي يا ميريام مع احترامي بدك تجيبيلي حفلة، أنا جن جنوني وكتبت تويت قاسي، ومش ندمان”.

وأضاف: “أنا مع المهذب أكثر إنسان طيب ومهذب، لكن مع اللي بلا تهذيب أنا أول ابن شارع خلقه الله، هي استفزتني واللي بدها إياه تعمله”.

وغرد فارس كرم عبر تويتر قائلا: “بحب ذكرِك أيام ما كنت تغنى بالأوتار وتركضى تتصورى معى آخر الليل.. والباقى بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدى تدبريلي حفلات؟ فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (...) آخر زمن”.

وردت ميريام: “شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها”.

ورغم أن الحفل الأزمة مر عليه أسابيع إلا أن حرب البوستات مازالت مشتعلة حتى الآن على السوشيال ميديا بين الطرفين بشكل حاد رغم تدخل عدد من الفنانين للصلح بينهما.