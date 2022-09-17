نجوى كرم في جولة غنائية بين أمريكا وكندا خلال شهري سبتمبروأكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء سلسلة حفلات غنائية متتالية لها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خلال شهري سبتمبر الجاري، وأكتوبر المقبل.

وتبدأ نجوى كرم جولتها الغنائية، بحفل غنائي في مونتريال يوم 30 سبتمبر الجاري، يليه حفل هيوستن يوم 2 أكتوبر المُقبل، ثم حفل بيتشانجا يوم 7 أكتوبر، وبعده حفل ديترويت يوم 14 أكتوبر، ويليه حفل شيكافو 15 أكتوبر,

وتواصل نجوى كرم جولتها الغنائية بحفل نيو جيرسي يوم 22 أكتوبر، ثم 3 حفلات متتالية في تولوم أيام 23، 24، 25 أكتوبر، ثم حفل ميامي يوم 28 أكتوبر، وأخيرًا حفل تورنتو يوم 29 أكتوبر.