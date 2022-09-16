زواج الجميلة « أنجلينا جولي» من ممثل عربي يشعل مواقع التواصل الإجتماعي.. لن تصدق من هو؟

الرياض - محمد الاطلسي - إشتعلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بخبر زواج الممثلة العالمية ​انجلينا جولي من الممثل السوري سليمانرزق نجل المخرج ​يوسف رزق والممثلة ​أمانة والي .

وتصدر وسم زواج سليمان رزق وأنحلينا جولي الترند على السوشيال ميديا ومحركات البحث، إلا ان لا صحة لهذا الخبر، و‘نتشاره كان مجرد إشاعات. وكان سليمان رزق أحدث ضجة كبيرة بعد أن كشف أنه يريد الزواج من أنجلينا جولي. وشدد سليمان أنه لا يمزح وقال إنه أمه موافقة، ولكنها لديها شرط وحيد، قائلاً "إنه تترك ولادها عند برا بيت مو تجيبهم معها". وأكد سليمان أن زواجه من جولي أمر حقيقي، ولا يقصد من ورائه إثارة الجدل أو تصدر الترند قائلاً: "أنا طالب إيدها بالحلال وأمي موافقة، بليز أجيبي على طلبي قولي وأجيبيني". وفي مقطع فيديو نشره سليمان، أعرب عن غضبه وقال "مساء الخير، شكرًا. أنت كثيرا بالنسبة للصفحات التي تقوم بتنزيلها. أنا طالب يد أنجلينا جولي، وهذه القصص بالرغم من أولئك الذين أرادوا نشرها بمفردهم … لكن لدي أيضًا مسرحية تسمى “الليل طويل”. وتابع معربًا عن استيائه، "أنت تغضب عندما ترى أشياء ثانوية تنتشر بسرعة، لكن الأشياء الفنية والحقيقية التي نهتم بها لا تنتشر على الإطلاق". وأوضح أنه لم يسمع أي إعلام يذكر دوره في فيلم "الكازينوهات" أو أي مسرحية أخرى شارك فيها.