اتفرج أول صورة لخطيبة كاظم الساهر.. بعمر بناته وأجمل مليون مرة من ياسمين صبري!!.. والمفاجأة في هويتها؟

الرياض - محمد الاطلسي - غزل المطرب العراقي كاظم الساهر، في المرأة عبر أغانيه الرومانسية، جعلته الأقرب لقلوب كثير من النساء، ومع ما يتناثر هنا وهناك عن قصص الحب في حياته، يظل السؤال الذي يطارده.. حبيبة كاظم الساهر من تكون؟

المطرب العراقي، واسمه الأصلي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، الذي يدخل عامه الـ65، إذ ولد في الموصل في 12 سبتمبر، عام 1957، طاردته منذ بداية صعود نجمه، العديد من الشائعات العاطفية، ولم يرتقي أغلبها إلى الإعلان رسميا، إلا مرتين فقط.

الأولى والوحيدة

تزوج كاظم الساهر، مرة واحدة، وكانت الزوجة هي ابنة عمه، وتدعى "عروبة الساهر"، وكان عمره عند الزواج 19 عاما، وأنجب ولديه وسام وعمر، قبل انفصالهما عام 1996.

الذنب

كاظم الساهر خلال ظهوره في برنامج "المتاهة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كشف السبب وراء انفصاله عن أم أولاده، أنه تزوج في سن مبكر للغاية، ولم يكن بالنضج الكافي الذي يؤهله لتحمل مسؤولية بيت وأسرة، لذا وجد أن الحل في الطلاق.

وأكد أنه يشعر بالذنب الكبير مما ارتكبه في حق زوجته وأم أبنائه، إلا أنها أكدت له مرارًا مسامحته على ما فعل، وصارت تجمعهما علاقة صداقة قوية، قبل رحيلها عن عالمنا في مارس الماضي.

وفاة أم الأولاد

كاظم خلال ظهوره في برنامج "معكم" تحدث عن رحيل أم أولاده الراحلة، قائلا:

"الهزة اللى أصيبنا فيها بعد رحيل أم الأولاد لا أتمناها للأعداء ولا حتى أسوأ الناس.. كنا منفصلين لكن أى شيء يخص الأولاد كنا على اتصال، وكنت مرتاح إنها متعمقة فى الدين وتدعيلهم وتوصيهم.. كنت مرتاح ومطمن إنها مسؤولة عن كل شيء، كانت هذه الحميمية موجودة بيننا.. ولحد الآن ندخل البيت بعدنا ما مصدقين".

لغز سارة

عام 2016، أثار كاظم الساهر، حالة من الجدل حول هوية الفتاة التي تقدم لخطوبتها، إذ اكتفى بالبداية بالإشارة إلى اسمها "سارة".

طاردت الشائعات المغربية "سارة"، عن كونها المقصودة، عقب انتشار صورها مع الساهر، قبل تأكيدها عبر مواقع التواصل، أنها فقط مهندسة الديكور لمنزله.