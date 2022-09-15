الممثلة فيفي عبده صدمة مواقع التواصل الإجتماعي بقرارها المفاجئ..لن تصدق ماهو !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الممثلة والراقصة المصرية ​​​فيفي عبده​​​ عن إنعزالها عن الناس في الساحل الشمالي، خوفاً من فيروس الكورونا، وذلك بعد إصابتها به، وقالت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت، وقررت دلوقتي أنعزل عن الناس في الحياة وأفضل في الساحل الشمالي".

وأضافت: "أنا قررت أطلع أرقص كل يوم وهدرّب الجمهور على الرقص أونلاين، هعلمكم كلكم".

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ووعلّقت فيفي على منتقدي الغلاء الأسعار في مصر وقالت: "أسعار مصر مش غالية، والناس بتقول الساحل الشمالي غالي.

أومال برا مصر يعملوا إيه؟ المشكلة إن التجار بيقلدوا بعض بدون تفكير دا حتى السمك سعره ارتفع مع أنه خير ربنا الصياد بيجيبه من الميه ولا محتاج بنزين ولا فازلين".

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