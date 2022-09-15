الفنان هاني شاكر يثير جنون زوجته بسبب ما فعله مع مراهقة سورية فائقة الجمال

الرياض - محمد الاطلسي - تلقى الفنان المصري هاني شاكر سيل من الانتقادات اللاذعة واعتبروه مراهق يتصابى لاحتضان مراهقة سورية واحتضانها .

وشنت مواقع التواصل حملة شعواء ضد هاني شاكر التي عبرت عن استنكارها لما قام به في الاحتفالاات التي يقيمها في سوريا.

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وقال احدهم انه لولا تواجد زوجته هناك معه فما كان ليتردد بطلاقها والعودة الى مصر بتلك المراهقة السورية . مؤكدين ان ماقام به يعد اساءة كبيرة للفنانين المصريين ، ويشوه سمعتهم .

وفي التفاصيل التي نشرتها مختلف وسائل الاعلام فقد تعرض الفنان المصري هاني شاكر لموقف محرج أمام زوجته نهلة توفيق التي ترافقه إلى سوريا، حيث يحيي فيها حفلين غنائيين الليلة وغدا الجمعة 16 سبتمبر في دار الأوبرا بدمشق.

وفي التفاصيل، شاركت بوسي شلبي فيديو يظهر قيام احدى المعجبات باحتضان هاني وتقبيله أمام زوجته، وهاني قال لها ممازحا "بتعملي إيه".

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