إنشاء أول فرقة استعراضية من الصم والبكم في مصر والعالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أنشئت أول فرقة استعراضية من الصم والبكم في مصر والعالم العربي، وفرقة الصامتين الفاقدين لحاسة السمع وهم يرقصون بمنتهى التميز والابداع فى أداء حركى استعراضي على موسيقى من كل الألوان يعبرون به عن انفسهم واحلامهم ويقولوا للعالم من حولهم نحن هنا

كما يتم تدريب أعضاء فرقة الصامتين بتقنية الإتصال العظمى الذى ابتكرها المخرج المصرى رضا عبد العزيز خبير المسرح الحركى للصم و مؤسس منهج الصامتين وهو التكنيك الذى كان يستخدمه الموسيقار العالمى بيتهوفن بعد فقدانه لحاسة السمع وقام مؤسس الصامتين بتطويره ليتناسب وطبيعة إعاقة اعضاء فرقته السمعية.



وقال المخرج رضا عبد العزيز، أن الهدف من تأسيسه للفرقة تنمية مواهب الصم بمنهج علمى فنى مبتكر يتغلب به على المعوقات التى تمنع الصم من ممارسة الفن الاستعراضى الذى يعتمد بالأساس على حاسة السمع المفقوده لديهم.

ويري عبد العزيز، أن الفرقة تفتح نافذة لتفعيل دمج الصم فى المجتمع حيث أنهم أكثر فئة من ذوى الهمم تعانى من الاغتراب والعزلة فى مجتمعاتهم بسبب اختلاف اللغة وإنعدام سبل التواصل بين الصم والعاديين ولذلك تم تأسيس منهج الصامتين بهدف ابتكار لغة ثالثة تحقق التواصل بين الصم والعاديين وتحقق التواصل بينهم فى اطار فنى بهيج ، بالاضافة الى تمكينهم اقتصاديا فى سوق العمل الفنى حيث يتقاضى اعضاء الفرقة نظير مشاركاتهم فى حفلات الفرقة اجور مالية مجزية تعينهم على تلبية احتياجاتهم وأن يحيوا حياة سوية بشكل يحترم ادميتهم وحقهم فى الحياة.

وقال عبد العزيز، أن العرض الجديد لفرقة الصامتين، هو يحمل إسم سحر الشرق من تصميمه وإخراجه على انغام الموسيقار العالمى يانى والعرض مزيج استعراضى مبهر من التراث الفرعونى والتراث الصينى وهو مناسب جدا لافتتاح المهرجانات والاحتفاليات المحلية والدولية ذات السمه الانسانية والاجتماعية والثقافية والابداعية والحقوقية.



وأكدت الدكتورة سمر عبد العزيز المدير التنفيذى للفرقة، أن فرقة الصامتين فرقة مصرية بمواصفات عالمية وهى ليست مجرد فرقة فنية بل تعد أعجوبة الفن الاستعراضى وفخر فنون ذوى الهمم فى مصر والعالم العربي ، فهى كيان متكامل الأركان ولها منهج علمى مبتكر نظرى وعملى يتم تدريب الصامتين عليه بستوديو بيتهوفن لفنون الصم تحت الإشراف المباشر لمؤسسة المخرج رضا عبد العزيز عراب الصامتين فى مصر والعالم العربي، كما نرحب بالتبادل الثقافى والتعاون العلمى مع الهيئات المصرية والعربية والدولية المعنية بتاهيل ودمج الصم فى المجتمع بمنهج الصامتين.