شاهد.. أول أغنية مع روتانا.. بهاء سلطان يطرح دلوقتي عجبناكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:30 مساءً - طرح منذ قليل المطرب بهاء سلطان أغنيته الجديدة دلوقتي عجبناكو فى أول تعاون بينه وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل فيما تولى مرحلة المكساج ماهر صلاح وإنتاج فني سعيد الإمام.

وكان بهاء سلطان قد بدأ فى الترويج للأغنية منذ عدة أيام على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث كتب: انتظروني قريبا جدا مع شركة روتانا و أول اغنية بعد الرجوع “ دلوقتي عجبناكو “ ومستني رأيكوا في الأغنية ومشاركتكم من خلال مقاطع الريلز على انستجرام وفيس بوك.