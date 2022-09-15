اتفرج _ انت الان تتابع خبر كان بيتكسف يقول.. عبد الرحمن أبو زهرة: بشجع الزمالك من زمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه يشجع نادي الزمالك منذ زمن، ولكنه لم يستطع التصريح بذلك لأي أحد لفترة طويلة.حيث أوضح “أبو زهرة” في لقاءه مع برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة “المحور”: “أنا كنت زملكاوي، وطلعت لقيت إخواتي كلهم زملكاوية، ده شوبير كنت رايح بنعمل حاجة، قال أجدع أهلاوي، كان أيامها الزمالك بيتغلب بيتغلب، قولتله أنا زملكاوي بس بتكسف أقول، سكت”.

وأضاف “أبو زهرة” في أول ظهور إعلامي له بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، أنه في بداية حياته كان خجولًا للغاية، ولم يتخيل أن يصبح ممثلًا لأنه كان بعيدًا عن هذا المجال، مشيرًا إلى حصل على الميدالية الذهبية في الأداء بالمدارس، ثم المركز الأول في امتحان القبول بمعهد التمثيل، لأنه كان يحفظ جيدًا.

عبد الرحمن أبو زهرة: دخلت في غيبوبة 3 أشهر

وعن الوعكة الصحية التي تعرض لها؛ قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه دخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر، ولأنه تجاوزها لأنه يمتلك إرادة الحياة.

وكان أخر عمل فني شارك فيه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو مسلسل “موضوع عائلي”، والذي ظهر فيه ضيف شرف، وهو من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، طه الدسوقي، من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي.