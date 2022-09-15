اتفرج _ انت الان تتابع خبر تامر حسني هيغني في إسكندرية.. اعرف تفاصيل الحفل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسني، استعداده لإحياء حفلًا غنائيًا بمدينة الإسكندرية، احتفالًا بنجاح خريجي الثانوية العامة بالمحافظة.حيث نشر “تامر” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الملصق الدعائي للحفل، وأرفق معه التعليق التالي: “حبايب قلبي طلاب الثانوية العامة بالاسكندرية

مستنيكوا يوم 24-9 هنحتفل ب نجاحكم ونعمل احلى حفلة في اسكندريه في اليكس ارينا ان شاء الله داخل فندق جولدن جويل”.

https://www.instagram.com/tamerhosny/?utm_source=ig_embed&ig_rid=72e308eb-1283-4ba4-952b-68a4c73100eb

أخر أعمال تامر حسني

يُذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني كان فيلمه الأخير “بحبك”، والذي طُرح في دور العرض السينمائي، ضمن موسم عيد الأضحى 2022.

يشارك في بطولة فيلم “بحبك” كلًا من هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في التأليف والإخراج.

وقد حقق الفيلم منذ طرحه في دور العرض وحتى الآن إجمالي إيرادات بلغ 52 مليون جنيه، وينافس أفلام أخرى وهي “كيرة والجن”، “عمهم”، “تسليم أهالي”، “الدعوة عامة”.