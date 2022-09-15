اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتعديت من طليقها.. ندى الكامل ترسم وشوم كثيرة على جسدها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت سيدة الأعمال ندى الكامل، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أحدث ظهور لها على إنستجرام.حيث نشرت “ندى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور جديدة لها، ظهرت فيها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وقد رسمت على جسدها وشوم كثيرة، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يرجحون تأثير طليقها الفنان أحمد الفيشاوي عليها، إذ أنه معروف بكثرة الوشوم المرسومة على جسده.

ندى الكامل تهاجم مظهر شاهين

يُذكر أن اسم سيدة الأعمال ندى الكامل، كان قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بسبب التراشق اللفظي بينها وبين الداعية مظهر شاهين.

وقد شنت “ندى” هجومًا على مظهر شاهين عبر حسابها بإنستجرام قائلة: ” أنت هتجود عليا بـ إيه؟.. دا أنت فقير النفس والأخلاق لا يا خويا جود على حد تاني لأني مش بشوفك إنت واللي زيك، أقلع جلبيتك وعمتك وتعالى أقف قدامي كدا راجل لـ راجل ورد عليا رد الشرفاء، أنت عار على أي جهة، ومتخلنيش أفضحك لأن أنا ولا يهمني حد ولا لبس ولو جبت سيرتي تاني هفضحك وهخلي اللي ما يشتري يتفرج ومش هتخلص مني، انساني بقى وشوفلك سبوبة غيري، هداك الله يا شيخ”.