اتفرج _ انت الان تتابع خبر حضنته بشدة.. معجبة تهجم على هاني شاكر وسط ذهول زوجته (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنان هاني شاكر، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو المتداول له والذي يظهر تهجم إحدى المعجبات عليه وعناقه بشدة.حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو، ظهرت فيه معجبة تدعى “ميادة”، تحتضن هاني شاكر وتقبله بطريقة مبالغ فيها وقد اكتفى هو بالضحك فقط، بينما ظهرت زوجة هاني شاكر وهي في حالة من الذهول.

https://www.instagram.com/boosy17/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c5528b54-a028-4278-869e-54c7449e977d

هاني شاكر في سوريا

يُذكر أن الفنان هاني شاكر، قد سافر إلى سوريا، حيث من المقرر أن يحيي حفلتين يومي 16 و 17 من سبتمبر الجاري، وقد أبدى “هاني” سعادته باستقبال الجمهور السوري له منذ وصوله، مؤكدًا أنه لم ير هذا الاستقبال في تاريخه.

وصرح هاني شاكر لوسائل إعلام محلية، أن هناك حالة من الحب بين الشعبين المصري والسوري، وأن أخر حفل غنائي أحياه في سوريا كان منذ 15 عامًا في مدينة حلب.