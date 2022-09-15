اتفرج _ انت الان تتابع خبر الأبيض لايق عليها.. روان بن حسين تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل

أخر أعمال روان بن حسين

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها والذي نال إعجاب الكثير.حيث نشرت “روان” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض مطرز، وممسكة بباقة ورد، وربطت شعرها إلى الخلف، واعتمدت مكياج ثقيل، وذلك ضمن أحد مشاهدها في مسلسلها “ذهبت مع الماء”، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “شنو رايكم بنهاية عاليه؟ تتوقعون فيه جزء ثاني ولا لا؟”.

يُذكر أن مسلسل “ذهبت مع الماء” هو أحدث عمل فني للفنانة روان بن حسين، وهو من بطولة حمدي العماني، فيصل العميري، نور الشيخ، أحمد سعيد، رهف العنزي، غدير حسن، سعاد الحسيني، عبد الله الفريح، وهو من تأليف منى الشمري، وإخراج محمد دحام الشمري.

ومؤخرًا، طرحت الفنانة روان بن حسين، على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” أحدث أغنياتها وهي “وحدة استثنائية”.