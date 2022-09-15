اتفرج _ انت الان تتابع خبر نسخة منها.. ابن شقيق دلال عبد العزيز يثير الجدل على إنستجرام والان مع التفاصيل

أخر أعمال دلال عبد العزيز

رياض - احمد صلاح - أثار ابن شقيق الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورته مع عمته الراحلة ووالده ووالدته.حيث نشرت زوجة شقيق دلال عبد العزيز من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها بزوجها وابنها حازم، والذي أثار دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بين “حازم” وعمته الراحلة.

يُذكر أن أخر عمل فني للفنان دلال عبد العزيز، كان فيلم “تسليم أهالي”، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، بداية من يوم 4 أغسطس الماضي.

شارك في بطولة فيلم “تسليم أهالي” كلًا من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.

وتدور قصة الفيلم حول زوجان يسعان للهجرة إلى الخارج، ولكن تظهر في حياتهما امرأة تطارد الزوج لرغبتها في الزواج منه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.