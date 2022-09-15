”عيب كده يا ميادة ”..شاهد رد فعل زوجة هاني شاكر بعد أحضان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - تعرض الفنان المصري هاني شاكر لموقف محرج أمام زوجته نهلة توفيق التي ترافقه إلى سوريا، حيث يحيي فيها حفلين غنائيين الليلة وغدا الجمعة 16 سبتمبر في دار الأوبر.

وفي التفاصيل، شاركت بوسي شلبي فيديو يظهر قيام احدى المعجبات باحتضان هاني وتقبيله أمام زوجته، وهاني قال لها ممازحا "بتعملي إيه".

بوسي ردّدت بالفيديو أيضًا "كفاية كده يا ميادة.. يا ميادة عيب كده مراته واقفة، البوس ممنوع يا ميادة..هنجيب المأذون"، إلا أن المعجبة التي اسمها ميادة استمرت باحتضان هاني.