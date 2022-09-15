اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج - مني فاروق فرحت الشباب بوصلة رقص بلدي من غرفة نومها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مدينة باكو بدولة أذربيجان بإطالاة كاجول مرتدية تيشرت من اللون الأبيض مكشوف من منطقة البطن وبنطال من اللون الأزرق وتستعرض مفاتنها وتقوم ترقص داخل غرفة نومها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج.

وكعادتها قامت بإغلاق خاصية التعليق أمام جمهورها علي الفيديوهات الخاصة بعد أزمتها الأخيرة مع المخرج خالد يوسف.