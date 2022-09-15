اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده بفستان يكشف ما تحته والهوا عمل عملته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان متعدد الأوراق الشفاف والمكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر أثناء رقصها والذي يحاول الهواء رفعة إلي أعلي بطريقة أثارت إجداب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.