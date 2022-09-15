اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. أجريء إطلالات ناهد السباعي.. ولعت الدنيا بعد أزمتها مع محمد رمضان والان مع التفاصيل

صور أجريء إطلالات ناهد السباعي بعد أزمتها مع رمضان

رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة ناهد السباعي كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية على مؤشر بحث جوجل، وهذا بعد أزمتها الأخير مع الفنان محمد رمضان، وذلك لأنه قارن نفسه بجدها الراحل النجم فريد الفيشاوي.

وقامت ناهد السباعي بكتابة على صفحتها الشخصية، قائل “لو صفحتها لو متعرفش مين فريد شوقي مش لازم ترجع لكتب التاريخ أفلام الجريمة زمان غير سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحام”.

وتتميز أنها ذات إطلالات أنيقة ورائعة ومثيرة للجدل بسبب جرأتها الشديدة، وأنها تريد دائماً أن تبرز وتظهر أنوثتها وأناقتها، وهذا يكون من خلال اختيارها للملابس المفتوحة، والفساتين التي تجعلها مميزة أنها تكشف قوامها المتناسق والرشيق.