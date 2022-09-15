اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. رقص منى فاروق المثير على نحنوح.. أنا سينجل ليه أشعلت السوشيال والان مع التفاصيل

رقص منى فاروق المثير على نحنوح عبر انستجرام

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة منى فاروق على نشر فيديو لها وهي ترقص على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام، ورقصت فيه على انغام أغنية الفنانة دنيا سمير غانم ونهي التي تقول “أنا سينجل ليه”.

ويعد فيديو رقص منى فاروق من أكثر الأشياء التي أثارت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وانقسم الجميع لقسمين معاها وآخر يعارضها، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين ووضعوا لها الكثير من الإعجابات والتعليقات، شاهدوا الفيديو من هنا.

https://www.instagram.com/mona_farouk_official/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0111d726-d667-419d-ab68-454e1a078aad

هجوم شقيق منى فاروق على منتقديه

وقام شيقيق الفنانة منى بنشر فيديو لشقيقها منشور سن فيه هجوم على منتقديه، وقال “أنا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاي، بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي