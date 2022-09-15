اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. زواج أحمد إبراهيم وزينة أشرف.. أثار جدل بسبب عقد قرانها بنفسها بدون مأذون والان مع التفاصيل

زواج أحمد إبراهيم وزينة أشرف يثير الجدل مؤخراً

رياض - احمد صلاح - انتشر فيديو زواج أحمد إبراهيم وزينة أشرف وهي الفتاة التي عقدت قرانها بفسها، وهي تجلس بجانب والدها وزوجها، وتسبب في حالة كبيرة من الجدل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.

وأثار العروسين أحمد إبراهيم وزينة أحمد حالة من الجدل وهم من مشاهير انستجرام، وظهروا في الكثير من الفيديوهات التي تم التقاطها لهم أثناء عقد القران، ويعمل العريس مأذون شرعي، وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون حول سبب عقد العروسة عقد زواجها بنفسها وقيامها بدور المأذون.

واتضح أن والد العريس هو الذي تولى عقد القران لأنه مأذون شرعي، وأما عن ما يتعلق بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع وبصمات كلاً من العروسين، وقال إبراهيم “أبويا عمره ما مضاني على حاجة في حياتي، أول مرة أبويا يمضيني”، وبعد ذلك دخل العروسين في حالة من المزاج من قبل المدعوين ومازح العريس حماه وتحداه في المصارعة قائلاً “لو كسبتك هاخدها”.