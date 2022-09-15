اتفرج _ انت الان تتابع خبر حفلة أحلام وعبادي الجوهر في السعودية.. طريقة حجز التذاكر في اليوم الوطني 92 والان مع التفاصيل

طريقة حجز حفلة أحلام وعبادي الجوهر في السعودية اليوم الوطني

يتوجه الشخص إلى موقع حجز التذاكر للحجز من هنا بشكل مباشر.

واختيار الحفل الذي يريد الشخص حضوره.

النقر على خيار احجز الأن.

وتقرأ كل الشروط والأحكام.

النقر على خيار الحجز.

وتحديد الفئة الخاصة بالتذكرة ومكان الكرسي.

الضغط على تأكيد الحجز بعد دفع الرسوم.

رابط حجز تذاكر حفل أحلام وعبادي الجوهر وسعرهم

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن طريقة حجز حفلة أحلام وعبادي الجوهر في السعودية، وذلك للاحتفال باليوم الوطني 92، حيث تقيم السعودية الكثير من الحفلات الفنية والفعاليات التي يحيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

وتقدم تذاكر حفل أحلام وعبادي إلكترونياً من خلال هذا الرابط، ويتراوح سعر التذكرة بين 200 لـ 5000 ريال سعودي على حسب فئة التذكرة، وسوف تقام يوم 23 سبتمبر 2022 على مسرح أبو بكر سالم في تمام الساعة الـ 9 صباحاً.