اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين عز قبل الشهرة.. أثارت الجدل بين رواد السوشيال بشكلها المتغير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الكبير على صورة الإعلامية ياسمين عز قبل الشهرة في بدايتها، وهي تعمل حالياً مذيعة في برنامج كلام الناس على إم بي سي مصر.

صورة الإعلامية ياسمين عز قبل الشهرة

واتشرت صورة ياسمين عز وهي في بدايتها قبل الشهرة أثناء تقديمها برنامج “عز الشباب” وشكلها متغير عن الوقت الحالي، وقارن رواد السوشيال ميديا بين صورتها في الوقت الحالي وصورتها قديماً، والبعض أكدوا أنه حدث لها تغير كبير في ملامحها وأرجح البعض أنها أجرت عملية تجميل، والبعض الأخر تغزل فيها.

كلام ياسمين عز عن الرجل المصري

وقالت الإعلامية ياسمين إنها تكاد أن تجزم أن الرجل المصري أحن رجل على وجه الأرض، وقال “إحنا بطبعنا شعب طيب ورهيف الإحساس، طبيعي يكون حنين”، وأن مفتاح الرجل المصري معروف بحاضر ونعم، وهتمشي حياتك بحاضر ونعم وهيطبطب ويدلع من هنا إلى الصبح.