سر بكاء هيثم شاكر في حفل جدة.. يكشفه لأول مرة هتتأثروا لما تعرفوه

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سر بكاء هيثم شاكر في حفل جدة يكشفه لأول مرة

رياض - احمد صلاح - قام الفنان هيئة شاكر بالكشف عن سر بكائه على المسرح في بداية حفله الغنائي الأخير، وهو الذي أحياه في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي التي أثارت اهتمام جميع محبيه ومتابعيه مؤخراً.

وتحدث الفنان هيثم شاكر أثناء استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يبث على قناة سي بي سي الفضائية، قائلاً “أنا اتولدت في السعودية وتحديداً في جدة، وأنا بغني على المسرح شريط حياتي وذكرياتي المحفورة عدى قدامي، الطفل الصغير اللي حلم يبقى مطرب في يوم من الأيام، والحلم كبر واتحقق”.

وأضاف قائلاً “أنا زرت السعودية كتير عشان أعمل عمرة، لكن كنت بسأل نفسي هل ممكن أرجع البلد اللي اتولدت فيها وحلمت أكون مطرب، ودي أول مرة يقدموني في السعودية كفنان مصري، ومع استقبال الجمهور الكريم مقدرتش أتحكم في مشاعري”