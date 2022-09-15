تعليق هاني شاكر على ترشيح مصطفى كامل لمنصب نقيب الموسيقيين.. صدم الجميع

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تعليق هاني شاكر على ترشيح مصطفى كامل لمنصب نقيب الموسيقيين

رياض - احمد صلاح - قام الفنان هاني شاكر بالتعليق على ترشيح الفنان مصطفى كامل في منصب نقيب المهن الموسيقيين، وعبر عن أمنياته للنقابة باستمرار النجاحات التي تحققت أثناء فترة توليه منصب النقيب بقيادة أي نقيب قادم لها.

وحرص هاني شاكر على التعليق على ترشيح الفنان مصطفى كامل لمنصب نقيب النقابة خلفاً له، قائلاً “أتمني له النجاح والتوفيق، واستمرار المسيرة التي حققناها في النقابة في الفترة الماضية”.

وتحدث شاكر في أحد البرامج قائلاً “أتمني النقابة تفضل دايما في تصاعد، ولا أتمنى نقيب يوقف هذا النجاح، سواء مصطفى أو غيره أي حد يمسك النقابة من بعدي أتمنى له من كل قلبي دوام النجاح”.