إعلان تشويقي جديد للمسلسل المنتظر وعد إبليس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - كشفت منصة شاهد vip عن إعلان جديد للمسلسل المنتظر عرضه قريبًا وعد إبليس حيث نشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب إعلانًا جديدًا للمسلسل.

وكشفت المنصة العارضة للمسلسل أنه سوف يبدأ عرضه المسلسل يوم الجمعة 16 سبتمبر المقبل.

ولد المخرج البريطاني كولين تيج عام 1970 في باكينجهامشير في إنجلترا، ولقد قدم مجموعة أعمال قوية ومميزة، يغذيها شغفه برواية القصص السينمائية، قاد وأخرج أعمال فنية ناجحة حيث أنه أخرج حلقات من ثلاث مسلسلات مختلفة في عالم خيالي "Doctor Who" (Doctor Who (2005)، Torchwood (2006) وThe Sarah Jane Adventures (2007)).

ومن أبرز أعماله الفنية كمخرج فيلم Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse ومسلسل The White Queen

كما أنه أخرج المواسم الثاني والثالث والرابع من Being Human، وهو أيضًا مخرج فيلم The Last Drop وShooters، وعلى مستوى الوطن العربي أخرج مسلسل رشاش.



وأبطال مسلسل وعد إبليس هم عمرو يوسف، باولا باتون، ونيللي كريم، فتحي عبد الوهاب، أحمد مجدي وعائشة بن أحمد ومن إخراج كولين توج.

والفنانة باولا باتون هي فنانة أمريكية ولدت في 5 ديسمبر من عام 1975، ولقد ولدت لأب محامي ووالدة معلمة، وتخرجت باولا من مدرسة الفنون (هاميلتون العليا) في لوس أنجلوس ثم ذهبت لدراسة السينما في جامعة جنوب كاليفورنيا، وقدمت العديد من الأعمال الفنية.

ومن أبرز أفلامها (Just Wright، Swing Vote، Deja Vu، Mission: Impossible - Ghost Protocol)، ومن مسلسلاتها (Single Ladies، Law & Order: Special Victims Unit).

مسلسل وعد إبليس

ويتضمن مسلسل وعد إبليس 10 حلقات ومن المقرر عرضه قريبًا عبر المنصة، وشوق الفنان عمرو يوسف الجمهور لمسلسله الجديد “وعد إبليس” وذلك عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام..

وكان عمرو يوسف نشر مشهدًا قصيرًا من العمل وكتب قائلًا: “يا ترى إبراهيم خارج منين وشاف إيه جوه #وعد_الشيطان #قريبًا”.

الفنان عمرو يوسف

فى سياق متصل، كشف النجم عمرو يوسف في تصريح سابق لـ« فيتو » عن المنهج الذي يتبعه في اختيار أدواره الفنية سواء بالسينما أو الدراما التليفزيونية، وقال إنه يبحث دائما عن الشيء المختلف والسيناريو الذي يحمل فكرة ومضمون جديدين بصرف النظر عن الصعوبات التي سوف اتحملها في تقديم هذا العمل.

وأضاف يوسف بطل مسلسل وعد إبليس أنه فعل ذلك في عدد كبير من الأعمال التي قدمها مثل مسلسل “طايع” و“جراند اوتيل” وغيرهما، فعلى الرغم من أنه كان يعلم أن تصوير هذين العملين سيكون صعبًا للغاية بسبب أماكن التصوير البعيدة والتي تعتمد على الأماكن الصحراوية أو التصوير بملابس شتوية في أشهر الصيف وغيرها من الصعوبات، لكنه كان لديه إصرار كبير على أن يقدم عملا مختلفًا ينال إعجاب الجمهور.