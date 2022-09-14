اتفرج _ انت الان تتابع خبر سر مرض منى فاروق الخطير.. كشفته لأول مرة ادعولها بالشفاء والان مع التفاصيل

سر مرض منى فاروق الخطير قلق الجمهور

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منى فاروق بالكشف عن تعرضها إلى أزمات صحية أثناء هذه الفترة، ونشرت مقطع فيديو من خلال خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وكشفت منى فاروق لجمهورها من خلال إنستجرام عن سر مرضها الخطير، وقالت “أنا تعبانة أوي الفترة دي ادعولي جداً انسداد شرايين وشايفين شكلي عامل ازاى”، وهذا ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بسبب ما فعلته مؤخراً عندما فاجأت جمهورها برسالة غامضة تسببت في قلق الجميع.

رسالة منى فاروق الغامضة تثير قلق الجمهور

ودونت منى فاروق على صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وقالت “ربنا يحسن خاتمتي.. لما ربنا يفتكرني واموت ادعوني بالرحمة لآني والله معملتش حاجة وحشة مع حد”.