اتفرج _ انت الان تتابع خبر مرض خطير ورسالة غامضة.. منى فاروق تثير الجدل من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة منى فاروق، الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته، والذي صرحت من خلاله بإصابتها بمرض خطير.

حيث نشرت “منى” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو قالت فيه: ” أنا تعبانة أوي الفترة دي أدعولي جدا انسداد شرايين وشايفين شكلي عامل ازاى”.

كما نشرت “منى” قصة أخرى كتبت فيها: ” ربنا يحسن خاتمتي.. لما ربنا يفتكرني واموت ادعولي بالرحمة لإني والله معملتش حاجة وحشة مع حد”.

منى فاروق ترد على منتقديها

يُذكر أن الفنانة منى فاروق، ردت خلال الأيام الماضية على مهاجميها ومنتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث إطلالة لها، حيث كتبت منشور قالت فيه: “انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب، أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية”.