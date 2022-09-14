اتفرج _ انت الان تتابع خبر صافيناز بإطلالات مثيرة ومولعة الجو.. شوفوا الأصلي على حق والان مع التفاصيل

إطلالات صافيناز من حياتها الخاصة تشاركها مع الجمهور:حيث تشارك صورها بصفحات السوشيال ميديا، وهي الصور التي توثق لقطات من حياتها الخاصة مع جمهورها، وتظهر وهي ترتدي المايوهات العارية خلال إجازتها الصيفية، والفساتين المثيرة.

أهم المعلومات عن الراقصة صوفينار:

رياض - احمد صلاح - تنشر الراقصة صوفينار الشهيرة بـ صافيناز، عدد من الصور على حساباتها الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، فيما تخطف الأنظار إليها بشكل متكرر بإطلالات مثيرة وجذابة.

هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية ولدت في يوم 20 ديسمبر 1983 في روسيا، كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية.

وانتشرت في مصر، وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش في عام 2013، وأوضحت صوفينار في وقت سابق، بأن معنى اسمها الأرمني هو عروس البحر، وبالمصرية يعني حورية.

فيما طلبت من محبيها أن يصححوا في أذهانهم اسمها، وأن ينادوها باسمها الحقيقي، لانهم كانوا يرددون اسمها قائلين صوفي نار.