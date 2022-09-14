اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو: محمد حماقي مع فتاة من ذوي الهمم.. مولع الدنيا والان مع التفاصيل

فيديو محمد حماقي مع فتاة من ذوي الهمم:حيث ظهر حماقي الفيديو مع الفتاة، وهو يبادلها الرقص والغناء خلال الحفل الذي حضره الآلاف من الأشخاص، وظهرت الفتاة وهي فرحانة وترقص بجانب الفنان الكبير.

رياض - احمد صلاح - نشر الفنان محمد حماقي مقطع فيديو، على حسابه الشخصي والرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي موقع انستجرام، وسجل لحظة وفه على خشبة المسرح مع فتاة من ذوي الهمم.

كما حصد الفنان محمد حماقي من الكثير من التعليقات الإيجابية وتفاعل بشكل كبير، بعد تداول ذلك الفيديو المتميز.

وشم محمد حماقي بحفله الأخير:

فيما استعرض محمد حماقي في حفله الأخير بالساحل الشمالي، على خشبة المسرح، وشم باسم ابنته فاطمة بالإنجليزية على ذراعه، ووجه سؤال للحضور حول رأيهم في الوشم، وقال لهم إيه رأيكم باين ولا لا.

ويذكر إن حماقي قام مؤخرا بعدد من أغانيه المتميزة، التي قام بغنائها في الحفل، وسط تفاعل من الحاضرين، ومنها أغنية قلبي حبك جدا، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس أحمد إبراهيم.

https://www.instagram.com/hamaki/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ec867eb3-a242-46f3-8992-fc0a33a6b22d