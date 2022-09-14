اتفرج _ انت الان تتابع خبر حفل أنغام وأحمد سعد باليوم الوطني السعودي.. بعض الفئات ممنوعة من الحضور “اعرفوهم” والان مع التفاصيل

موعد وشروط حفل أنغام وأحمد سعد بالسعودية:حيث إن ذلك الحفل سيقام يوم 24 سبتمبر الحالي، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

رياض - احمد صلاح - سيقام حفل أنغام وأحمد سعد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي جاءت ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 92، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن شروط الحضور.

أما عن شروط حضور الحفل، عدم السماح للحضور لمن هم أقل من 12 عام، واقتصار الدخول على الحاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما يكون لها الحق يتم إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر مخالف، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات.

فئات التذاكر لحفل الفنانة أنغام والفنان أحمد سعد:

الفئة الأولى، 275 ريال سعودي.

الفئة الثانية، 375 ريال سعودي.

الفئة الثالثة، 500 ريال سعودي.

فئة VIP تصل لـ 1200 ريال سعودي

فئة VVIP تصل لـ 1500 ريال سعودي