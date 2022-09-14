اتفرج _ انت الان تتابع خبر استعانت بهجوم الناس عليه.. هكذا ردت ناهد السباعي على تصريحات محمد رمضان والان مع التفاصيل

ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان بتعليقات المتابعين

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ناهد السباعي، على الرد على تصريحات الفنان محمد رمضان، والتي قارن فيها بداياته ببداية الفنان فريد شوقي.ولم يأتِ الرد من “ناهد” على تصريحات “رمضان” بطريقة مباشرة؛ بل استعانت بتعليقات مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هاجموا خلالها محمد رمضان بسبب تصريحاته عن الفنان فريد شوقي، ونشرت تلك التعليقات من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع إنستجرام.

وجاء من ضمن التعليقات المهاجمة لـ “رمضان”: “انت هتقارن العك وقلة الأدب والألفاظ اللى بتقولها فى كل افلامك الهابطة بفن أيام زمان.. طب شوف أفلامه اللى غيرت قوانين بلدك اللى كان فيها ثغرات وشوف الفيلم نهايته كانت ايه.. سبحان الله بقى عندك كمية عدم قبول وكره رهيب من الناس ربنا يديمه عليك”.

وجاء في تعليق آخر: “فريد شوقى .. الملك.. ملك الترسو .. والله حلال اللى هتعمله فيك ناهد السباعى عشان الحداد معلش تريند قلت تطلع تريند على حساب الملك والزعيم اللى مرضيش يشغلك معاه”.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان، صرح في لقاء تليفزيوني، أن بدايته تشبه بداية الفنان فريد شوقي والذي قدم فيلم “حميدو”، وكان بطل الفيلم يتاجر في المخدرات ويرتكب الفاحشة مع البطلة ثم يقتلها بعد حملها، وأن فيلمه “عبده موت” قريب منه.