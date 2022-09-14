اتفرج _ انت الان تتابع خبر بعد حديثه عن ملك الترسو.. ناهد فريد شوقي تفتح النار على محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شنت المنتجة ناهد فريد شوقي، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بعد حديثه عن الفنان الراحل فريد شوقي، ومقارنة نفسه به.حيث نشرت “ناهد” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، منشورًا قالت فيه: “منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه”.

وتابعت: “سأترك المقارنة للسادة النقاد والجمهور، أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جراءة القتل في الشوارع”.

محمد رمضان يقارن نفسه بـ فريد شوقي

يُذكر أن الفنان محمد رمضان، كان قد صرح في لقاء تليفزيوني، أن فيلم “حميدو” للفنان فريد شوقي، أصعب من فيلم “عبده موته” لأن حميدو كان يتاجر في المواد المخدرة، وكان يقوم بعمل الفاحشة مع فنانة ثم يقتلها بعد حملها منه.